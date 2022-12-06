Класть телефон в морозилку не нужно: четыре способа охладить батарею во время зарядки

Смартфон весьма чувствителен к температуре, будь она низкой или высокой

Каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что мобильный телефон начинает "тормозить" на морозе. Помните, что экстремальные температуры — главные враги аккумуляторов наших гаджетов. Чтобы батарея прослужила вам дольше, не подвергайте его воздействию экстремальных высоких температур или холода.

В идеале следует вообще избегать экстремальных температур, особенно во время зарядки устройства, пишет textmagic. В сети гуляет миф о том, что хранение телефона в морозильной камере каким-то образом улучшит состояние батареи. На самом же деле многократная зарядка телефона при отрицательных температурах приведет к необратимому повреждению аккумулятора.

Вы могли заметить, что при использовании смартфона на улице в морозные зимние дни батарея быстро садится. Есть несколько лайфхаков, чтобы охладить аккумулятор во время зарядки телефона:

Достаньте телефон из чехла. Чехлы могут вызывать проблемы с нагревом, потому что устройство меньше подвергается воздействию воздуха, а это замедляет процесс охлаждения.

Чехлы могут вызывать проблемы с нагревом, потому что устройство меньше подвергается воздействию воздуха, а это замедляет процесс охлаждения. Не заряжайте телефон в местах с плохой вентиляцией. Обязательно заряжайте гаджет в прохладном и сухом месте.

Обязательно заряжайте гаджет в прохладном и сухом месте. Старайтесь не пользоваться телефоном в течение длительного времени во время зарядки. Тепло, выделяемое экраном и другими компонентами, будет добавляться к теплу зарядки и потенциально может повредить аккумулятор. Вы также можете уменьшить количество приложений, работающих в фоновом режиме, и яркость экрана или отключить службы определения местоположения.

Тепло, выделяемое экраном и другими компонентами, будет добавляться к теплу зарядки и потенциально может повредить аккумулятор. Вы также можете уменьшить количество приложений, работающих в фоновом режиме, и яркость экрана или отключить службы определения местоположения. Включите режим полета. Это предотвратит перегрев аккумулятора, а также ускорит зарядку телефона. Режим полета экономит заряд батареи, автоматически отключая сотовые данные. Кроме того, ваш гаджет быстрее заряжается в режиме пониженного энергопотребления.

Добавим, что летом не стоит допускать перегрева смартфона. К примеру, оставлять гаджет на солнце во время пляжного отдыха или класть на приборную панель автомобиля. Любое место, которое находится прямо под палящими солнечными лучами, повредит устройство. Если ваш телефон будет заряжаться в тепле, то это еще хуже. Старайтесь держать смартфон в тени или, по крайней мере, накрыть материалом, который будет поглощать меньше солнечного тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон может перегреваться во время зарядки.