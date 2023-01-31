ЄС може незабаром значно спростити життя українським біженцям: про що йдеться

Купувати карту місцевого оператора в ЄС більше не доведеться

Громадянам України незабаром не доведеться платити за роумінг, перебуваючи у країнах Європейського Союзу.

Як у вівторок, 31 січня, повідомив у своєму Twitter журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк, відповідну норму можна прийняти вже до кінця поточного року.

"Високопосадовець ЄС каже, що законодавство, яке дозволяє Україні бути частиною зони без мобільного роумінгу в ЄС, може бути прийняте вже цього року", — написав журналіст.

Як відомо, в ЄС з 2017 року діє угода, яка дозволяє мешканцям країн союзу користуватися послугами своїх мобільних операторів на території інших країн без додаткових витрат на зв’язок.

Якщо норма набуде чинності і для України, то нашим співгромадянам теж не доведеться купувати картку місцевого оператора, перебуваючи за кордоном.

Варто зазначити, що 24 квітня Україна та ЄС підписали угоду про зниження тарифів для біженців, щоб ті могли скористатися можливістю зв’язатися з родичами без оплати послуг роумінгу. У липні того ж року угоду було продовжено.