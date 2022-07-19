"Домашній" роумінг для біженців: оператори України та ЄС прийняли важливе рішення

Дзвонити рідним на батьківщину можна буде за українськими тарифами

В Європі поступово скасовують тимчасові преференції для українських біженців, які запровадили на початку війни – коли потік людей був найбільшим і вони часом тікали з порожніми руками. Зокрема, українців поступово переводять на обов’язкове використання автомобільної страховки "зелена карта". Однак, одну важливу пільгу на мобільний зв'язок домовились продовжити.

Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України, мобільні оператори нашої країни домовились про продовження дії спільної заяви з Євросоюзом. Вона дає змогу вимушеним переселенцям дзвонити додому рідним за цінами українських операторів.

"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців", — йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Загалом безкоштовний роумінг для користувачів з України надаються близько 70 операторів мобільного зв’язку в Європі. З ними співпрацює трійка найпопулярніших українських операторів – Київстар, Vodafone та lifecell.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні тим часом потроху дорожчають послуги телеком-операторів. Так з 1 липня один із мобільних "грандів" підняв тарифи для своїх абонентів.