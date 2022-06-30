Курцям у Європі приготували неприємний сюрприз

У ЄС намагаються оздоровити населення та боротися з раком

Поки в Україні тільки вступив у дію закон про обмеження для електронних сигарет, у Європі вже задумалися про повну відмову від ароматизованих виробів із тютюну, що нагрівається. В Україні така тютюнова продукція представлена марками Glo, IQOS та іншими. Європейська комісія запропонувала повністю заборонити їхній продаж.

Як пише Reuters, ця ідея виникла після зростання їхньої популярності. Такий крок може бути зроблений в рамках боротьби з раком. Європейський план з цього питання включає пункт про зниження нижче 5% кількості тих, хто вживає тютюн в ЄС до 2040 року.

Заборону мають узгодити європейські уряди та парламенти. Термінів поки що немає — навіть якщо заборону ухвалять, на адаптацію законодавства різних країн піде кілька місяців.

Повідомляється, що в 6 країнах ЄС кількість продажів таких цигарок зросла на 10% і тютюн, що нагрівається, склав 2,5 % від загального обсягу продажів у союзі. Зазначимо, що механізм роботи цих сигарет відрізняється від електронних сигарет із рідинами та звичайного куріння, де використовується справжній тютюн. В Україні електронні сигарети та IQOS заборонили курити у громадських місцях — норма набуде чинності з 11 липня 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав, що куріння не тільки наближає старість, будучи одним із факторів швидкого старіння, але й може позначитися на майбутніх поколіннях. Зокрема — зайва вага онуків.