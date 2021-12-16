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Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних: опубліковано список обмежень

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Електронна сигарета Новина оновлена 16 грудня 2021, 21:38
Електронна сигарета

В Україні обмежили продаж електронних цигарок та рідин.

Парламент України ухвалив у другому читанні закон №4358, яким електронні цигарки прирівняв до традиційних.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон запровадив в українське законодавство визначення "електронна цигарка", "бездимний тютюновий виріб", "рідини для електронних сигарет" та інші. Крім того, він запроваджує вимоги щодо реалізації цієї продукції, а також її виробництва.

Зокрема, закон передбачає:

  • заборона реклами електронних сигарет та рідин;
  • заборона ароматизованих цигарок;
  • заборона ширяння в громадських місцях та приміщеннях;
  • збільшення площі на упаковках для медичних попереджень;
  • запровадження штрафів для тих, хто продає вищезгадану продукцію неповнолітнім, а саме 1020 гривень для першого разу та 10 200 гривень для повторного.

Закон набуде чинності через 18 місяців після опублікування.

Обмеження для любителів електронних сигарет
Обмеження для любителів електронних сигарет

Список місць, у яких заборонено куріння електронних сигарет буде таким самим, як і для традиційних, тобто на зупинках, готелях, житлових приміщеннях, ліфтах, навчальних закладах та інших.

Все ще дозволяється курити на відкритих просторах на зразок парків, пляжів та спеціально відведених для цього місцях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" підрахував, що в середньому курці в Україні витрачають на свої згубні звички.

Теги:
#Верховна Рада #Електронні цигарки
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