Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних: опубліковано список обмежень

В Україні обмежили продаж електронних цигарок та рідин.

Парламент України ухвалив у другому читанні закон №4358, яким електронні цигарки прирівняв до традиційних.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон запровадив в українське законодавство визначення "електронна цигарка", "бездимний тютюновий виріб", "рідини для електронних сигарет" та інші. Крім того, він запроваджує вимоги щодо реалізації цієї продукції, а також її виробництва.

Зокрема, закон передбачає:

заборона реклами електронних сигарет та рідин;

заборона ароматизованих цигарок;

заборона ширяння в громадських місцях та приміщеннях;

збільшення площі на упаковках для медичних попереджень;

запровадження штрафів для тих, хто продає вищезгадану продукцію неповнолітнім, а саме 1020 гривень для першого разу та 10 200 гривень для повторного.

Закон набуде чинності через 18 місяців після опублікування.

Обмеження для любителів електронних сигарет

Список місць, у яких заборонено куріння електронних сигарет буде таким самим, як і для традиційних, тобто на зупинках, готелях, житлових приміщеннях, ліфтах, навчальних закладах та інших.

Все ще дозволяється курити на відкритих просторах на зразок парків, пляжів та спеціально відведених для цього місцях.

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