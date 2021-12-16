Укр

Рада приравняла электронные сигареты к обычным: опубликован список ограничений

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Электронная сигарета Новость обновлена 16 декабря 2021, 21:38
Электронная сигарета

В Украине ограничили продажу электронных сигарет и жидкостей.

Парламент Украины принял во втором чтении закон №4358, которым электронные сигареты приравнял к традиционным.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Закон ввел в украинское законодательство определения "электронная сигарета", "бездымное табачное изделие", "жидкости для электронных сигарет" и другие. Кроме того он вводит требования по реализации этой продукции, а также ее производству.

В частности закон предусматривает:

  • запрет на рекламу электронных сигарет и жидкостей;
  • запрет ароматизированных сигарет;
  • запрет парения в общественных местах и помещениях;
  • увеличение площади на упаковках для медицинских предупреждений;
  • введение штрафов для тех, кто продает вышеперечисленную продукцию несовершеннолетним, а именно 1020 гривен для первого раза и 10 200 гривен для повторного.

Закон вступит в силу спустя 18 месяцев после опубликования.

Ограничения для любителей электронных сигарет
Ограничения для любителей электронных сигарет

Список мест, в которых запрещено курение электронных сигарет будет таким же, как и для традиционных, то есть на остановках, в отелях, в жилых помещениях, лифтах, учебных заведениях и других.

Все еще разрешается курить на открытых пространствах вроде парков, пляжей и специально отведенных для этого местах.

Напомним, ранее "Телеграф" подсчитал, сколько в среднем курильщики в Украине тратят на свои пагубные привычки.

Теги:
#Верховная Рада #Электронные сигареты
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