Рада приравняла электронные сигареты к обычным: опубликован список ограничений
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В Украине ограничили продажу электронных сигарет и жидкостей.
Парламент Украины принял во втором чтении закон №4358, которым электронные сигареты приравнял к традиционным.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Закон ввел в украинское законодательство определения "электронная сигарета", "бездымное табачное изделие", "жидкости для электронных сигарет" и другие. Кроме того он вводит требования по реализации этой продукции, а также ее производству.
В частности закон предусматривает:
- запрет на рекламу электронных сигарет и жидкостей;
- запрет ароматизированных сигарет;
- запрет парения в общественных местах и помещениях;
- увеличение площади на упаковках для медицинских предупреждений;
- введение штрафов для тех, кто продает вышеперечисленную продукцию несовершеннолетним, а именно 1020 гривен для первого раза и 10 200 гривен для повторного.
Закон вступит в силу спустя 18 месяцев после опубликования.
Список мест, в которых запрещено курение электронных сигарет будет таким же, как и для традиционных, то есть на остановках, в отелях, в жилых помещениях, лифтах, учебных заведениях и других.
Все еще разрешается курить на открытых пространствах вроде парков, пляжей и специально отведенных для этого местах.
Напомним, ранее "Телеграф" подсчитал, сколько в среднем курильщики в Украине тратят на свои пагубные привычки.
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