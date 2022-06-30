Курильщикам в Европе приготовили неприятный сюрприз

В ЕС пытаются оздоровить население и бороться с раком

Пока в Украине только вступил в действие закон про ограничения для электронных сигарет, в Европе уже задумались про полный отказ от ароматизированных изделий из нагреваемого табака. В Украине такая табачная продукция представлена марками Glo, IQOS и другими. Европейская комиссия предложила полностью запретить их продажу.

Как пишет Reuters, эта идея возникла после роста их популярности. Такой шаг может быть сделан в рамках борьбы с раком. Европейский план по этому вопросу включает в себя пункт о снижении ниже 5% количества употребляющих табак в ЕС к 2040 году.

Запрет должны согласовать европейские правительства и парламенты. Сроков пока нет — даже если запрет примут, на адаптацию законодательств разных стран уйдет несколько месяцев.

Сообщается, что в 6 странах ЕС количество продаж таких сигарет выросло на 10% и нагреваемый табак составил 2,5 % от общего объема продаж в союзе. Отметим, что механизм работы этих сигарет отличается от электронных сигарет с жидкостями и обычного курения, где используется настоящий табак. В Украине электронные сигареты и IQOS запретили курить в общественных местах — норма вступит в силу с 11 июля 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал, что курение не только приближает старость, являясь одним из факторов быстрого старения, но и может отразиться на будущих поколениях. В частности — лишнем весе внуков.