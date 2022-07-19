Домашний роуминг для беженцев: операторы Украины и ЕС приняли важное решение

Звонить родным на родину можно будет по украинским тарифам

В Европе постепенно отменяют временные преференции для украинских беженцев, которые ввели в начале войны – когда поток людей был самым большим и они порой бежали с пустыми руками. В частности, украинцев постепенно переводят на обязательное использование автомобильной страховки "зеленая карта". Однако одну важную льготу на мобильную связь договорились продолжить.

Как сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, мобильные операторы нашей страны договорились о продолжении совместного заявления с Евросоюзом. Оно позволяет вынужденным переселенцам звонить домой родным по ценам украинских операторов.

"Предварительно договоренности были на 3 месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев", — говорится в сообщении Минцифры.

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В общей сложности бесплатный роуминг для пользователей из Украины предоставляют около 70 операторов мобильной связи в Европе. С ними сотрудничает тройка популярнейших украинских операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell.

Как сообщал "Телеграф", в Украине в это время понемногу дорожают услуги телеком-операторов. Так, с 1 июля один из мобильных "грандов" поднял тарифы для своих абонентов.