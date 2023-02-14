Мер Харкова розповів, скільки жителів залишилося в місті майже через рік обстрілів

Незважаючи на обстріл, мешканці Харкова повертаються додому

Російська армія продовжує руйнувати Харків, спрямовуючи свої ракети до центральних районів. Через систематичні обстріли населення першої столиці України зменшилося до 1 млн осіб.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов, повідомляє "Страна". Але частина харків’ян повертаються додому, незважаючи на російські атаки.

За словами мера Харкова, населення міста до війни сягало майже 2 млн осіб, враховуючи студентів та переселенців. Станом на лютий 2023 року в місті залишилося приблизно 1,1 млн. жителів. Більшість харків’ян виїхали до Полтавської області.

"Сьогодні кількість харків’ян складає 1,1 млн. Після останніх обстрілів частина виїхала до Полтавської області, але й вони поступово повертаються", - сказав Ігор Терехов.

Підрахунок населення Харкова ведеться за кількістю проданого хліба, завантаження громадського транспорту та трафіку мобільних операторів.

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