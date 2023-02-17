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"З’явився новий ризик": Єрмак про те, як у Європі можуть врятувати путіна від трибуналу

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Андрій Єрмак назвав умови трибуналу, які влаштують Україну Новина оновлена 17 лютого 2023, 17:51
Андрій Єрмак назвав умови трибуналу, які влаштують Україну. Фото pravda.com.ua

Трибунал у гібридному форматі не дає стовідсоткової гарантії, що путін та його спільники понесуть необхідне покарання

Трибунал для росії, створення якого підтримали в Європарламенті та ПАРЄ, не має бути у "гібридному форматі". Такий варіант є неприйнятним для України, оскільки не дає гарантій досягнення справедливості та зняття імунітету з президента росії та інших урядовців.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, із членів російського уряду можуть не зняти імунітет, якщо трибунал буде "гібридного формату".

"З’явився новий ризик — те, що деякі країни висловлюються за неприйнятний для нас гібридний варіант. Чому? Тому що він не дає гарантій того, що з путіна, лаврова, мішутина та інших буде знято імунітет. Це головна проблема гібридного проекту", — заявив Андрій Єрмак.

Найефективніший і найшвидший спосіб покарати росію за війну в Україні — створити спеціальний трибунал щодо злочинів агресії. За словами голови ОП, у липні 2022 року в цю ідею багато хто не вірив, але зараз її підтримує та озвучує президент Єврокомісії. Також Україну влаштує варіант створення трибуналу шляхом ухвалення відповідної резолюції Генасамблеєю ООН.

"Іншим варіантом є створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та ООН шляхом ухвалення відповідної резолюції ГА ООН про створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу", – пояснив глава Офісу президента.

Крім того, важливо не залишити поза увагою безліч воєнних злочинів російської армії в Україні — їх має розслідувати Міжнародний кримінальний суд. Але на сьогодні він не має таких повноважень, тому й необхідно оперативно створити відповідний трибунал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що всі російські депутати, які голосували за вторгнення росії в Україну та анексію її територій, мають бути покарані, вважає віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

Теги:
#Володимир Путін #Мюнхенська конференція #Трибунал #Війна в Україні #Андрій Єрмак