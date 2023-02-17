"Появился новый риск": Ермак о том, как в Европе могут спасти путина от трибунала

Трибунал в гибридном формате не дает стопроцентной гарантии, что путин и его сообщники понесут необходимое наказание

Трибунал для россии, создание которого поддержали в Европарламенте и ПАСЕ, не должен быть в "гибридном формате". Такой вариант неприемлем для Украины, поскольку не дает гарантий по достижению справедливости и снятия иммунитета с президента россии и других членов правительства.

Об этом на Мюнхенской конференции безопасности заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, с членов российского правительства могут не снять иммунитет, если трибунал будет "гибридного формата".

"Появился новый риск – то, что некоторые страны высказываются за неприемлемый для нас гибридный вариант. Почему? Потому что он не дает гарантий того, что с путина, лаврова, мишутина и других будет снят иммунитет. Это главная проблема гибридного проекта", – заявил Андрей Ермак.

Наиболее эффективный и быстрый способ наказать россию за войну в Украине — создать специальный трибунал по преступлению агрессии. По словам главы ОП, в июле 2022 года в эту идею многие не верили, но сейчас ее поддерживает и озвучивает президент Еврокомиссии. Также Украину устроит вариант создания трибунала путем принятия соответствующей резолюции Генассамблеей ООН.

"Другим вариантом создания трибунала является создание специального трибунала на основе соглашения между Украиной и ООН путем принятия соответствующей резолюции ГА ООН о создании трибунала на основе многостороннего открытого международного соглашения между государствами цивилизованного мира", – пояснил глава Офиса президента.

Кроме того, важно не оставить без внимания множества военных преступлений российской армии в Украине — их должен расследовать Международный уголовный суд. Но на сегодняшний день у этого суда нет таких полномочий, поэтому и необходимо оперативно создать соответствующий трибунал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что все российские депутаты, голосовавшие за вторжение россии в Украину и аннексию ее территорий, должны быть наказаны, считает вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.