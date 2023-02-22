Оккупированную часть Донетчины ночью сотрясла серия взрывов: на границе с рф очереди (видео)

Взрывы прозвучали сразу и на севере, и на юге области

С оккупированных россией территорий в Донецкой области массово выезжают люди. Очередь из машин замечена ранним утром в районе Успенки — это село на границе с россией, через которое можно выехать в сторону Таганрога и Ростова-на-Дону. Связывают массовый исход с ночными взрывами.

Согласно данным из разных источников громко было в Макеевке, Харцызске, Дебальцево, Донецке, Мариуполе. Выбираться через Успенку удобнее всего именно жителям центра области.

Места взрывов на карте

Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе было слышно 12 взрывов. Первый из них прозвучал в 22:33 по Киеву. Два из них — работа средств ПВО, но они не смогли сбить всё.

Подтверждено попадание в склад боекомплекта в районе аэропорта и попадание в место базирования оккупантов на территории Кальмиусского района. Слышали взрывы и в пригороде. В городе местами не было электроэнергии, связи, было слышно пулемётные очереди и замечены танки.

Что касается территории остальной части Донецкой области, то в Харцызске оккупационные власти сообщали о работе сил ПВО. Однако в некоторых районах пропал свет. По Дебальцево якобы били из РСЗО. В Донецке было весьма "громко", в поселке Лидиевка, который является частью Кировского района города перебило газопровод. В Макеевке находили осколки.

Обломки в Макеевке

Ранее "Телеграф" рассказывал о постоянных бомбежках неоккупированной части Донецкой области — враг целенаправленно бьет по жилим домам. Президент Украины выступая в Мюнхене подчеркнул, что если россию не остановить, то на Донбассе не останется ничего живого, ни людей, ни инфраструктуры.