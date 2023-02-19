Враг с утра ударил ракетами по Дружковке на Донетчине: задело жилые многоэтажки (фото)

Враг бьет, чтобы куда попало, чтобы запугать украинцев

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по Украине не только во время массовых обстрелов. В Донецкой области российские войска ударили утром 19 февраля по Дружковке.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Повреждены, по меньшей мере, две многоэтажки и частные авто украинцев. Предварительно обошлось без пострадавших.

Кириленко отметил, что Дружковка, несмотря на то, что достаточно удалена от линии фронта, постоянно подвергается атакам со стороны российских военных. Отметим, от ближайшего места линии фронта возле Часового Яра до Дружковки — более 25 км по прямой.

Дружковка на карте

Выбитые окна и иссеченные обломками дома

Воронки от обломков

Отметим, что до российского вторжения Дружковка было достаточно большим городом — более 53 тысяч человек жили в нем. Предыдущий обстрел города ракетами С-300 произошел пятого февраля — тогда пострадали трое мужчин и две женщины. Кириленко также призывает граждан эвакуироваться из городов, где есть опасность постоянных обстрелов в Донецкой области.

Повреждены несколько домов

Результат российской атаки

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях обстрелов в Харькове. Враг также ударил по городу 5 февраля — попал в дома и университет в центре города. Обстрелы не прекращаются — гремит постоянно, 17 февраля кафиры били С-300 по объектам инфраструктуры.