Враг снова выпустил по Украине ракетный залп: где были прилеты (фото, видео)

Силы ПВО работают

Российские оккупанты утром 18 февраля атаковали Украину ракетами — сообщается про первые взрывы в западной части Украины. Ракеты также начали сбивать украинские силы ПВО.

Информацию о двух взрывах подтвердил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Городской голова Александр Семчишин сообщил, что взрывы прозвучали на территории громады.

Счет на сбитые ракеты также уже открыт — об этом сообщает глава ОВА Николаевщины Виталий Ким. Он также разместил фото с дымящимся предметом, похожим на остаток ракеты.

В Днепропетровской и Одесской областях из-за угрозы применяются экстренные отключения света и другие ограничительные меры. Это делается, чтобы избежать серьезных повреждений инфраструктуры в случае "прилетов". В Одессе горэлектротранспорт направляют в депо. Информацию подтвердили в ДТЕК. Также превентивные отключения коснутся Киева и Киевской области. Сообщают о подобных мерах и из других регионов, где управление осуществляется облэнерго, в частности — Запорожской области.

В сети уже появились видео последствий взрывов в Хмельницком — судя по столбам дыма, все же произошел "прилет".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине готовятся к тому, что враг может усилить атаки в ближайшие дни. Приближается годовщина вторжения, а россияне любят символичные даты, считают в СНБО.