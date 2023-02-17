Ночные обстрелы, чудо в Турции и право Украины бить по Крыму: топ новостей, которые вы могли проспать

Собрали новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на пятницу, 17 февраля, снова не была спокойной для жителей восточных областей Украины. Также есть ряд других интересных новостей.

"Телеграф" собрал коротко новости вечера и ночи, которые вы могли проспать.

Ночные обстрелы

Минувшим вечером российские оккупанты обстреляли многострадальный город Бахмут на Донетчине из "Градов" и артиллерии, погибли пять человек, еще девять пострадали.

Около полуночи враг нанес удар ракетами С-300 по объектам инфраструктуры Харькова.

Начинается Мюнхенская конференция

17-19 февраля в Германии пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Мировые лидеры будут обсуждать угрозы международному порядку и помощь Украине на фоне вторжения россии. Ожидается, что в день открытия выступит Владимир Зеленский.

Сводка Генштаба

За прошедшие сутки противник применил 41 ракету разных типов по территории нашей страны, 5 из них, переделанные С-300, по Харькову. 16 ракет сбиты нашими защитниками. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С ее помощью российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов.

В Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных БПЛА.

Маленькое чудо в Турции

Через 248 часов после землетрясения в Кахраманмараше достали живой из-под завалов 17-летнюю Алейну Олмез, — девушка смогла выжить, находясь в морозе раненой под завалами в течение 10 дней.

Впервые в мире – оплачиваемый менструальный отпуск

Испания первой в Европе приняла закон, дающий право женщинам с особо болезненной менструацией брать оплачиваемый отпуск продолжительностью 3-5 дней.

По мнению авторов, закон поможет преодолеть стереотипы и мифы, которые до сих пор окружают менструацию и усложняют жизнь женщин.

США не против ударов Украины по Крыму

Крым — это территория Украины, которую россия превратила в военную базу, и США не будут оспаривать решение украинской стороны атаковать российские военные объекты на полуострове, — заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Способен ли Байден исполнять обязанности президента США?

Президенту США Джо Байдену 80 лет, и многие, особенно российская пропаганда, распространяют тезисы, что он уже не в состоянии выполнять свои обязанности.

Однако медосмотр установил: "Президент Байден остается здоровым, энергичным, 80-летним мужчиной, который способен успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего".

Оперативно следить за событиями с фронта вы можете с помощью нашей онлайн-трансляции: Война – день 359: ВСУ сдерживают атаки оккупантов, россияне обстреливают города.