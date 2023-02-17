Нічні обстріли, диво в Туреччині та право України бити по Криму: топ новин, які ви могли проспати

Зібрали новини, які могли пройти повз вас

Ніч на п'ятницю, 17 лютого, знову не була спокійною для жителів східних областей України. Також є низка інших цікавих новин.

"Телеграф" зібрав коротко новини вечора та ночі, які ви могли проспати.

Нічні обстріли

Минулого вечора російські окупанти обстріляли багатостраждальне місто Бахмут на Донеччині з "Градів" та артилерії, загинуло п'ять людей, ще дев'ятеро постраждали.

Біля опівночі ворог завдав удару ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури Харкова.

Розпочинається Мюнхенська конференція

17-19 лютого в Німеччині проходитиме Мюнхенська конференція з безпеки. Світові лідери обговорюватимуть загрози міжнародному порядку та допомогу Україні на тлі вторгнення рф. Очікується, що в день відкриття форуму виступить Володимир Зеленський.

Зведення Генштабу

За минулу добу противник застосував 41 ракету різних типів по території нашої країни, 5 з них, перероблені С-300, по Харкову. 16 ракет збито нашими захисниками. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

В Мелітополі Запорізької області виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої противником. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів.

В Луганськ нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних БпЛА.

Маленьке диво в Туреччині

Через 248 годин після землетрусу в Кахраманмараші витягли живою з-під завалів 17-річну Алейну Олмез, — дівчина змогла вижити, перебуваючи в морозі пораненою під завалами протягом 10 днів.

Вперше в світі — оплачувана менструальна відпустка

Іспанія першою у Європі ухвалила закон, що дає право жінкам з особливо болючою менструацією брати оплачувану відпустку тривалістю 3-5 днів.

На переконання авторів, закон допоможе подолати стереотипи та міфи, які досі оточують менструацію та ускладнюють життя жінок.

США не проти ударів України по Криму

Крим — це територія України, яку росія перетворила на військову базу, і США не суперечитимуть рішенням української сторони атакувати російські військові об’єкти на півострові, — заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Чи здатен Байден виконувати обов'язки президента США?

Президенту США Джо Байдену 80 років, і багато хто, особливо російська пропаганда, розповсюджують тези, що він вже не в змозі виконувати свої обов'язки.

Проте медичний огляд встановив: "Президент Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов'язки президента, в тому числі в якості глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту ви можете за допомогою нашої онлайн-трансляції: Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста.