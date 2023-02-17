Дивовижне спасіння: у Туреччині на 248 годину після землетрусу дістали з-під завалів молоду дівчину

Врятована турка знаходиться у свідомості і може говорити

У турецькій провінції Кахраманмараш, яка сильно постраждала від землетрусу, на 248 годину після удару стихії вдалося врятувати з-під завалів дівчину.

Про це пише ВВС.

Її звуть Алейна Олмез, дівчині 17 років. Після надання першої допомоги Алейну відвезли до лікарні.

За словами рятувальників, вони дісталися до дівчини після довгої і напруженої роботи.

"Ми підтримували зв’язок із дівчиною. Тримали її за руку, потім уже звільнили її. Вона в порядку, може розмовляти ", — поділився один із рятувальників.

Родичі Алейни подякували рятувальникам за диво. "Наша дівчинка тепер із нами", — сказали вони.

Лікар Дільбер, яка проводила перший огляд дівчини, сказала, що Алейна була в дуже хорошому стані, і вона здивувала лікарів. "Вона була притомною, коли її привезли до нас. Вона розмовляла з нами. Після томографії ми побачили, що її стан був дуже добрим. Вона не була в комі", — розповіла вона.

Турецькі ЗМІ вже назвали порятунок Алейни справжнім дивом. Вони додали, що на гелікоптері Алейну доправили до лікарні Анкари.

Нагадаємо, що 6 лютого у південно-східному регіоні Туреччини сталися два землетруси силою понад 7 балів. Потім були десятки афтершоків. Також у той день стався землетрус у Сирії. Наразі відомо, що кількість жертв у Туреччині перевищила 36,1 тис.

Раніше "Телеграф" писав про інший випадок чудового порятунку постраждалих від землетрусу: на четверту добу після стихійного лиха з-під завалів витягли живими українку з маленьким сином.