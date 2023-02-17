Чудесное спасение: в Турции на 248-й час после землетрясения извлекли из-под завалов молодую девушку

Спасенная турчанка находится в сознании и может говорить

В турецкой провинции Кахраманмараш, которая сильно пострадала от землетрясения, на 248-й час после стихии удалось спасти из-под завалов девушку.

Об этом пишет BBC.

Ее зовут Алейна Олмез, девушке 17 лет. После оказания первой помощи ее отвезли в больницу.

По словам спасателей, они добрались к Алейне после долгой и напряженной работы.

"Мы поддерживали связь с девушкой. Держали ее за руку, потом уже освободили ее. Она в порядке, может разговаривать", — поделился один из спасателей.

Родственники Алейны поблагодарили спасателей за чудо. "Наша девочка теперь с нами", — сказали они.

Врач Дильбер, которая проводила первый осмотр девушки, сказала, что Алейна была в очень хорошем состоянии, и она удивила врачей. "Она была в сознании, когда ее привезли к нам. Она разговаривала с нами. После томографии мы увидели, что ее состояние было очень хорошим. В ее сознании не было комы", — рассказала она.

Турецкие СМИ уже назвали спасение Алейны настоящим чудом. Они добавили, что на вертолете она доставлена в больницу Анкары.

Напомним, что 6 февраля в юго-восточном регионе Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии. В настоящее время известно, что число жертв в Турции превысило 36,1 тыс.

Ранее "Телеграф" писал о другом случае чудесного спасения пострадавших от землетрясения: на четвертые сутки после стихийного бедствия из-под завалов извлекли живыми украинку с маленьким сыном.