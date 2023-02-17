Окупанти обстріляли Бахмут артилерією та "Градами": загинули п’ятеро людей

Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багато житлових будинків.

Увечері у четвер, 16 лютого, російські окупанти обстріляли місто Бахмут на Донеччині, в якому продовжують тримати оборону сили ЗСУ.

Внаслідок варварського обстрілу артилерією та "Градами" загинули п’ять мирних жителів, а ще дев'ятеро людей отримали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Снаряди окупантів вкотре потрапили по житловому кварталу міста. Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків і дві жінки. Дев’ять громадян отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пошкоджено багато житлових будинків. За даними Офісу генпрокурора, окупанти увечері продовжують обстрілювати місто.

Зазначається, що розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 16 лютого, російські військові завдали ракетного удару по Павлограду, внаслідок якого загинула жінка і зруйновані житлові будинки. Вибухи пролунали близько третьої ночі, прильоти були по промисловому підприємству та приватному сектору.