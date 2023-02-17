Війна — день 359: ЗСУ стримують атаки окупантів, росіяни обстрілюють міста

Оперативно про головне 17 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 359 днів. Тривають тяжкі бої на Донбасі, зокрема за Бахмут. ЗСУ під час контратаки частково відкинули супротивника в районі цього міста, проте ситуація вкрай важка. Також росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Знову зазнали ракетного удару Харків та область.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Пріоритетом найближчим часом є "тримати ситуацію на фронті та готуватися до будь-яких дій ворога", сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Про те, що відбувалося 14 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 356: зустріч "Рамштайн-9" та продовження наступу окупантів на Донбасі

Інформація за 15 лютого доступна у зведенні: Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат

З даними за 16 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 358: російські атаки розбиваються про Бахмут, а мирні міста страждають від обстрілів