Війна — день 358: російські атаки розбиваються об Бахмут, а мирні міста страждають від обстрілів

Оперативно про головне 16 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 358 днів. Окупанти продовжують тиснути на Бахмут, кинувши туди більшу частину ресурсу "ВДВ" та "вагнерівців", проте замість якогось успіху вони лише послабили своє угруповання військ, що може створити сприятливі умови для українського контрнаступу в майбутньому. У ЗСУ при цьому запевняють, що місто є фортецею і залишати його ніхто не планує. Не маючи можливості здолати українських захисників на полі бою, росіяни продовжують обстрілювати мирні міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Швейцарія дозволила розпочати конфіскацію заморожених активів оточення президента-втікача Віктора Януковича на користь України. Загальна сума складає близько 140,5 мільйонів доларів і залишалася в замороженому вигляді з 2014 року

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте в матеріалі: Війна — день 355: війська росії атакують на Донбасі і обстрілюють мирні міста

Інформація за 14 лютого доступна у зведенні: Війна — день 356: зустріч "Рамштайн-9" та продовження настання окупантів на Донбасі

З даними за 12 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат