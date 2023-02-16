Підтвердив прогноз військових: Данілов назвав дати нового масштабного удару росії

Окупанти славляться "любов’ю" до символічних дат

Українська розвідка звітує про те, що не варто чекати від росіян повторення масштабного наступу до річниці початку вторгнення. Проте ворог все ж таки планує певні дії. Окрім "промацування" та атак на лінії фронту, окупанти можуть готуватися до масованого ракетного удару 23-24 лютого.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він закликав українців ставитись до цього спокійно. Данілов зазначив, що в Україні до цього готові і розуміють, що таке атаки, нагадавши про російські обстріли більш ніж у 100 ракет на день.

"Впораємося і з цим днем", — сказав секретар РНБО, додавши, що буде важко, але це на хід війни не вплине. Данілов також вважає, що атаки припадуть на нічний час.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що річниця повномасштабного російського вторгнення вже менш як через 10 днів. Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що росіяни до цієї дати можуть провести нові маневри і спробувати здійснити прорив будь-де. Свої очікування висловлюють і експерти, і представники іншого типу прогнозів. Таролог передбачила, що активними будуть і українські, і російські військові, і буде "дуже цікаво".