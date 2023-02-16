У Криму в районі військової частини росіян пролунав вибух: відео, фото та деталі

У мережі публікують фото та відео з місця подій

16 лютого у тимчасово окупованому Криму знову пролунав сильний вибух. У мережі кажуть, що він пролунав поблизу військової частини Армянська.

Декілька українських Telegram-каналів публікують відео з місця подій, поки в російських пабликах переважно про це мовчать або говорять про роботу ППО.

Станом на 14:27 так звані "влада" окупованого Криму ситуацію поки не прокоментувала.

Також з’являється інформація, що вибух стався безпосередньо на території військової частини окупантів, проте поки що жодних офіційних заяв із цього приводу не було.

"Нам повідомляють, що це вибух в одній із російських військових частин у районі Вірменська. І це точно не "робота ППО", - йдеться в одному з кримських пабліків.

У пропутінських Telegram-канал, з посиланням на радника так званого "глави" Криму аксьонова, повідомляють, що вибух нібито пов’язаний з тим, що окупанти "проводять бойове злагодження з використанням різних боєприпасів".

Варто зазначити, що вранці 16 лютого Криму вже лунали вибухи. Окупаційна "влада" закликала місцевих жителів зберігати спокій, а пізніше повідомила про атаку дронів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2023 рік для окупованого Криму розпочався з потужних вибухів.

Також ми повідомляли про те, що у Криму після чергового вибуху сталася пожежа.