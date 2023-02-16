В Крыму в районе воинской части россиян прогремел взрыв: видео, фото и детали

В сети публикуют фото и видео с места событий

16 февраля во временно оккупированном Крыму снова прогремел мощный взрыв. В сети говорят, что он раздался вблизи воинской части Армянска.

Ряд украинских Telegram-каналов публикуют видео с места событий, пока в российских пабликах преимущественно об этом молчат или говорят о работе ПВО.

По состоянию на 14:27 так называемые "власти" оккупированного Крыма ситуацию пока не прокомментировали.

Также появляется информация, что взрыв произошел непосредственно на территории воинской части оккупантов, однако пока никаких официальных заявлений по этому поводу не следовало.

"Нам сообщают, что это взрыв в одной из российских воинских частей в районе Армянска. И это точно не "работа ПВО", — говорится в одном из крымских пабликов.

В пропутинских Telegram-канал, со ссылкой на советника так называемого "главы" Крыма аксенова, сообщают, что взрыв якобы связан с тем, что оккупанты "проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов".

Стоит отметить, что утром 16 февраля Крыму уже гремели взрывы. Оккупационные "власти" призывали местных жителей сохранять спокойствие, а позже сообщили об атаке дронов.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2023 год для оккупированного Крыма начался с мощных взрывов.

Также мы сообщали о том, что в Крыму после очередного взрыва произошел пожар.