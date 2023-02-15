Війна — день 357: окупанти концентрують сили на Вугледарі, але зазнають тяжких втрат

Оперативно про головне 15 лютого

Повномасштабна війна росії проти України триває 357 днів. Росіяни продовжують наступ у Донецькій області, спрямовуючи основні зусилля на Вугледар та кидаючи туди залишки бійців Північного флоту та мобілізованих військових. Втім, аналітики вважають, що це навряд чи дозволить їм створити достатнє зусилля для продавлювання лінії оборони ЗСУ, проте це може виснажити сили українських військових. У США тим часом кажуть, що навесні для України відкриється вікно можливостей, аби перехопити ініціативу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни почали спускати воду з Каховського водосховища, щоб позбавити мешканців, які одержують воду з Дніпра, доступу до води. Про це розповів прем’єр Денис Шмигаль.

З даними за 12 лютого можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 354: росія розпочала наступ на Донбасі, але зазнає тяжких втрат.

Про те, що відбувалося 13 лютого, читайте в матеріалі: Війна — день 355: війська росії атакують на Донбасі і обстрілюють мирні міста

Інформація за 14 лютого доступна у зведенні: Війна — день 356: зустріч "Рамштайн-9" та продовження настання окупантів на Донбасі