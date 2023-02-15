У Німеччині не виключили, що Україна отримає літаки: озвучено умову

У Берліні розповіли, коли розблокують питання постачання літаків Україні

Німеччина поки не готова обговорювати постачання бойової авіації Україні, проте не стала виключати, що це може статися.

Як повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв’ю ARD, подібні розмови можуть розпочатися щонайменше за кілька місяців.

"Лише коли небо над Україною залишатиметься безпечним протягом трьох-чотирьох місяців, ми можемо говорити про подальші кроки", — сказав він, коментуючи питання про передачу винищувачів.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу поки що не дуже активні у питаннях передачі бойової авіації Україні. Зокрема, після чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого, голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що нових заяв з приводу літаків не прозвучало.

При цьому 13 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про літаки, заявив, що союзники передають Україні ту техніку, яка їй зараз найбільш потрібна, а перед постачанням авіації країни Альянсу повинні ретельно обговорити доцільність цього кроку.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що питання передачі літаків ускладнюється тим, що, крім самих винищувачів, треба буде налагодити систему постачання запчастин, а також визначити, де вони базуватимуться та отримуватимуть необхідне обслуговування.