В Германии не исключили, что Украина получит самолеты: озвучено условие

В Берлине рассказали, когда разблокируют вопрос поставок самолетов Украине

Германия пока не готова обсуждать поставки боевой авиации Украине, однако не стала исключать, что это может произойти.

Как сообщил министр обороны страны Борис Писториус в интервью ARD, подобные разговоры могут начаться по меньшей мере через несколько месяцев.

"Только когда небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение трех-четырех месяцев, мы можем говорить о дальнейших шагах", — сказал он, комментируя вопрос о передаче истребителей.

Как сообщалось ранее, страны Запада пока не очень активны в вопросах передачи боевой авиации Украине. В частности после очередной встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что новых заявлений по поводу самолетов не прозвучало.

При этом 13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг отвечая на вопрос о самолетах, заявил, что союзники передают Украине ту технику, которая ей сейчас наиболее необходима, а перед поставкой авиации страны Альянса должны тщательно обсудить целесообразность этого шага.

Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос передачи самолетов усложняется тем, что помимо самих истребителей надо будет наладить систему поставок запчастей, а также определить, где они будут базироваться и получать необходимое обслуживание.