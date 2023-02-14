Окно возможностей для наступления ВСУ, но пока без самолетов: заявления США после "Рамштайна"

Нового наступления Украины стоит ждать весной, а союзники делают все возможное, чтобы поставить ей нужное оружие и технику

В США убеждены, что Украина сможет перехватить инициативу на поле боя с наступлением весны, поскольку у нее будет окно возможностей.

Как сообщил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин, россия пытается победить за счет количественного преимущества, она посылает в бой много плохо подготовленных солдат из-за чего несет огромные потери.

"Очень важно сейчас, чтобы был создан импульс для помощи Украине для того, чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Украине", — сказал он и добавил, что союзники ожидают увидеть наступление ВСУ весной.

При этом, по словам Остина, союзники сейчас работают над тем, чтобы Украина имела достаточное количество вооружения и техники, чтобы быть эффективной на поле боя.

Вместе с тем он отметил, что после заседания "Рамштайна" никаких новых заявлений о поставках боевых самолетов не было, а союзники сфокусированы на передаче наиболее необходимой Украине техники, а также подготовки экипажей для управления ею.

Глава Пентагона добавил, что в США не видят признаков того, что россия накапливает авиацию в рамках подготовки к более масштабным воздушным атакам.

Как сообщалось ранее, после заседания "Рамштайна" 14 февраля, министр обороны Алексей Резников заявил, что очень доволен его результатом.