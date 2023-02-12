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Очередное безумие путина: Пионтковский объяснил, чем для рф закончится попытка "большого наступления"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Андрей Пионтковский уверен, что вся российская бравада со временем обернется на гору трупов
Андрей Пионтковский уверен, что вся российская бравада со временем обернется на гору трупов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какой бы сценарий ни развернулся на фронте, всё ведет к победе Украины, говорит политолог

Подготовка российских оккупантов к проведению "большого наступления" на востоке Украины свидетельствует о желании путина получить реванш. Однако все эти попытки обернутся провалом для россии и станут триггером для дальнейших политических перемен в кремле. По крайней мере именно такой сценарий развития войны в Украине озвучивает российский политолог Андрей Пионтковский.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо". В частности, эксперт озвучил два возможных варианта будущего развития событий, один из которых и предполагает начало масштабного российского наступления, что может обернуться лишь "горой трупов" вражеских солдат.

Первый сценарий от Пионтковского включает в себя новую волну контрнаступления от Украины. По его мнению, это возможно, ведь Киев получает значительное количество необходимого западного оружия. Это и танки, и дальнобойные ракеты, и в перспективе самолеты-истребители.

"Май и июнь — это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", — прогнозирует политолог.

Если же путин реализует собственное желание по поводу наступления, то этим задействуется второй вариант сценария развития событий. Однако и он в конце концов обернется провалом для рф. По словам Андрея Пионтковского, оккупанты могут попытаться атаковать в ближайшие дни, пока у ВСУ нет всего обещанного партнерами оружия.

"Я думаю, что российское наступление успехом не сможет закончиться. Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Трупы заключенных россиян закончились, сейчас будут мобилизованные трупы. Это наступление закончится либо ничем и продолжит ситуацию неопределенности до мая, либо закончится огромным поражением россии", – резюмирует специалист.

По его мнению, это поражение в конечном счете позволит начать основательную смену власти в кремле.

Следует отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что "большое наступление" россиян уже началось. Однако с его воплощением в жизнь враг имеет серьезные проблемы.

Что же происходит сейчас на фронте, предлагаем узнать из детального анализа свежих карт боевых действий.

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#Украина #Россия #Война #Наступление #Андрей Пионтковский