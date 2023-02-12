Очередное безумие путина: Пионтковский объяснил, чем для рф закончится попытка "большого наступления"

Какой бы сценарий ни развернулся на фронте, всё ведет к победе Украины, говорит политолог

Подготовка российских оккупантов к проведению "большого наступления" на востоке Украины свидетельствует о желании путина получить реванш. Однако все эти попытки обернутся провалом для россии и станут триггером для дальнейших политических перемен в кремле. По крайней мере именно такой сценарий развития войны в Украине озвучивает российский политолог Андрей Пионтковский.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо". В частности, эксперт озвучил два возможных варианта будущего развития событий, один из которых и предполагает начало масштабного российского наступления, что может обернуться лишь "горой трупов" вражеских солдат.

Первый сценарий от Пионтковского включает в себя новую волну контрнаступления от Украины. По его мнению, это возможно, ведь Киев получает значительное количество необходимого западного оружия. Это и танки, и дальнобойные ракеты, и в перспективе самолеты-истребители.

"Май и июнь — это решающее наступление украинской армии, скорее всего на юге: Мелитополь, Бердянск, превращение Крыма и всего этого в огромный котел", — прогнозирует политолог.

Если же путин реализует собственное желание по поводу наступления, то этим задействуется второй вариант сценария развития событий. Однако и он в конце концов обернется провалом для рф. По словам Андрея Пионтковского, оккупанты могут попытаться атаковать в ближайшие дни, пока у ВСУ нет всего обещанного партнерами оружия.

"Я думаю, что российское наступление успехом не сможет закончиться. Ничего у россиян нет, кроме огромного количества трупов. Трупы заключенных россиян закончились, сейчас будут мобилизованные трупы. Это наступление закончится либо ничем и продолжит ситуацию неопределенности до мая, либо закончится огромным поражением россии", – резюмирует специалист.

По его мнению, это поражение в конечном счете позволит начать основательную смену власти в кремле.

Следует отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что "большое наступление" россиян уже началось. Однако с его воплощением в жизнь враг имеет серьезные проблемы.

Что же происходит сейчас на фронте, предлагаем узнать из детального анализа свежих карт боевых действий.