Враг отдает приоритет наступлению на Донбассе: свежие карты боев

Чтобы переломить ход войны Украине нужны орудия и снаряды

Российские силы используют в районе Бахмута самые элитные подразделения — на этом участке фронта россия продвинулась значительно. Однако в других местах такого продвижения нет. Это может значить, что российские силы не могут прорваться при помощи традиционных механизированных маневрова. Враг в Бахмуте использует тактику проникновения в город небольшими группами и может привести к оперативным успехам, если украинские силы решат уйти из Бахмута.

Об этом сообщается в отчете ISW. Также отмечается, что приоритет отдается наступлению в Донецкой области. Бои также продолжаются в районе Сватово и Кременной. Враг мог пойти на осушение Каховского водохранилища.

По данным Генштаба, атаки врага были отбиты в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Враг продолжил наступательные действия на Купянском направлении к северо-западу от Сватово. В районе Кременной также продолжаются атаки врага — он также усиливает группировку войск. Российские войска могли подвинуться к западу от Шепилово (8 км к югу от Кременной). Враг также атакует на юго-запад и запад от города.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области враг продолжает обстрелы и наступления. Бои идут в районе Бахмута, Угледара, Марьинки. Часть позиций удается восстановить. Для успеха на этом направлении украинским войскам нужна артиллерия и запас снарядов. Наступление под Бахмутом продолжается — за сутки количество боев исчисляется десятками раз. Оккупанты могли продвинуться в Красной Горе — кадры геолокации подтверждают передвижение по населенному пункту. Оккупанты также могли войти на северо-восточные окраины Бахмута.

Западнее Донецка продолжаются атаки врага на Авдеевском направлении. Бои продолжаются и в окрестностях Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На юге враг не проводил подтвержденных наземных атак. Оккупанты открыли шлюзы Каховского водохранилища еще в ноябре и, вероятно, могут его осушить. Уровень воды с декабря снизился на два метра. Это угрожает безопасности, ведь из этого водоема АЭС набирает воду для охлаждения реактора.

Линия фронта в Запорожской области

В Херсонской области враг на оккупированной территории стягивает силы для обеспечения деятельности правоохранительных органов. По мнению экспертов, оккупантам на юге Украины, особенно на восточном берегу Херсонской области, не хватает необходимой концентрации сил для попытки полномасштабного наступления.

Линия фронта на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия продолжает атаковать юг Украины дронами-камикадзе. В Запорожской области сбили четыре шахеда, еще один беспилотник — на Донечине.