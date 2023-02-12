Урожайная ночь: ВСУ сбили пять российских дронов над двумя областями

Бойцы ВСУ пресекли попытки врагов наводить страх на украинцев

Украинские военные не дали возможности беспилотным аппаратам русских фашистов "резвиться" в небе в отличие от предыдущих ночей и сбили их в количестве пяти штук в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток".

Отмечается, что все дроны направлялись на атаку критической инфраструктуры, поэтому их сбитие – это просто "требование времени".

"По результатам работы ПВО, в Запорожской области уничтожены 4 Shahed, еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой", — указали в ВК "Восток".

Напомним, 10 февраля оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких городах. Силам ПВО удалось уничтожить 20 ударных дронов Shahed-136/131.