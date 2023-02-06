Еще более опасные "Шахеды": Иран и россия договорились вместе производить оружие, тревожная информация от WSJ

Завод будет производить тысячи дронов, которые рф возьмет на вооружение

россия совместно с Ираном готовят план производства модернизированных беспилотников на территории страны-агрессора. Углубления такого рода партнерских отношений усугубляют беспокойство Запада.

Как пишет The Wall Street Journal, москва и Тегеран обсуждают вероятное строительство нового завода в россии, который сможет производить не менее 6000 БПЛА, что будут использовать на войне против Украины. Западные союзники Киева оценивают эти договоренности как последний признак углубления сотрудничества между двумя странами.

Собеседники отмечают, что представители высокопоставленной иранской делегации в январе прибыли в россию, чтобы посетить место, где в дальнейшем может появиться завод для строительства беспилотников для рф. По мнению Запада, Тегеран и москва преследуют цель создания более быстрых БПЛА, которые могут стать вызовом для украинской противовоздушной обороны.

Источники также сообщили, что Иран уже предоставил агрессору сотни аппаратов, которые рф использовала для нанесения ударов по военным и гражданским целям, расположенным на территории Украины. В то же время Соединенные Штаты Америки убеждены, что россия и Иран развивают полноценное оборонное партнерство, в рамках которого москва тренировала иранских пилотов руководить российскими истребителями, чтобы в дальнейшем передать эти самолеты Тегерану. Предварительно истребители передадут Ирану уже к концу лета, о чем подозревали еще в декабре.

В настоящее время, убеждены американские политики, обычные обсуждения превратились в конкретные планы. Предварительно новую фабрику планируют построить в российском городе Елабуга, который находится примерно в 600 милях к востоку от столицы россии.

Следует добавить, что ни иранская, ни российская стороны на официальные запросы по этой информации не отвечают.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на планы агрессора, Киев готовится к любому развитию событий. В частности, только недавно в Украину прибыли шесть "Ловцов иранских Шахедов", деньги на которые собирал фонд UNITED24, Monobank и волонтер Игорь Лаченков.