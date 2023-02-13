Без авиации не обойтись: в Германии призвали не затягивать с помощью Украине

Если россия победит в Украине, то далее она пойдет на Молдову и страны Балтии

Странам Запада не стоит "рисовать красные линии" в вопросах военной поддержки Украины и вместо того обратить внимание на то, что действительно нужно ВСУ.

Как рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Кристоф Хойсген в интервью DW, Украина должна получить западную боевую авиацию.

"Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений", — сказал он.

По словам Хойсгена, танки и артиллерия необходимы, однако также нужны поставки авиации, которая поможет закрыть воздушное пространство и достать до недоступных для артиллерии позиций противника.

Он признал, что в международном сообществе существует некая усталость от темы войны в Украине, однако Западу необходимо четко дать понять, что если россия победит, то непременно пойдет дальше и под угрозой окажется Молдова или страны Балтии.

Кроме того, Хойсген добавил, что во многих странах доминируют российско-китайские нарративы относительно вторжения, но подчеркнул, что даже те страны, которые не определились с позицией, не хотели бы укрепления позиций авторитарных режимов.

Как сообщалось ранее, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ожидает смены позиции Швейцарии и Израиля относительно поставок военной помощи.