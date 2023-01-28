"Помощь не может быть как салями": в МИД объяснили, почему Запад должен поддерживать Украину оружием

Для прекращения войны Украине необходима помощь и следует учитывать несколько факторов

Единственное, что может заставить россию прекратить войну, — мощная поддержка Украины со стороны Запада. Партнеры нашей страны начали понимать, что помощь нельзя давать дозированно.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в ходе дискуссии "NV Украина и Мир впереди 2023" сравнил помощь с салями, отметив, что нельзя ее понемногу "нарезать и ждать". Должна быть помощь тем, что есть в наличии.

Кроме этого, для вывода российских войск с территории Украины важны внутренний российский и китайский факторы. Роль последнего только растет. Это ощущает не только Украина, но и партнеры. Мельник не уверен, что позиция Китая "более для нас приемлема или положительна. Фактом является то, что она не стала хуже". Это важно, отмечает дипломат.

По его мнению, процесс принятия решения по россии еще продолжается в руководстве Китая. Стратегию новых отношений с Китаем нужно выстраивать с учетом войны, ведь сейчас отношения в состоянии переосмысления. Мельник также подчеркнул, что, несмотря на подход США к помощи, будет важная роль и партнеров в Европе, в частности Германии.

Западные партнеры готовятся к эскалации или продолжительной войне со стороны россии. Однако сбавлять поддержку Украины не планируют. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину не будут направлять только солдат или авиацию.