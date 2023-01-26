Немецкий канцлер подчеркнул, что пути не стоит рассчитывать на то, что поддержка Запада станет меньше

Канцлер Германии Олаф Шольц, принявший историческое решение о передаче Украине мощных танков Leopard, убежден, что российский диктатор владимир путин готовится к длительной войне. В то же время поспешил предупредить диктатора, что Запад и дальше будет отправлять помощь Киеву для противостояния его военной агрессии, однако предоставлять свои истребители и солдат не будет.

Об этом он заявил во время эфира в немецком вещателе ZDF, подчеркнув, что решение о передаче Украине военной помощи в виде роты Leopard должно стать для путина очень четким сигналом.

"Это очень четкое послание владимиру путину, что его империалистическая война не будет успешной, потому что мы будем поддерживать Украину вместе, не давая себя разделить — и в то же время всегда будем следить за тем, чтобы не стать стороной в войне", — объяснил Шольц.

По словам немецкого канцлера, между россией и НАТО войны быть не должно. Именно поэтому как он, так и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден четко дали осознать российскому лидеру, что ни наземные войска, ни истребители отправлять в Украину не собираются.

Также Шольц подчеркнул, что танки Leopard, которые уже в ближайшее время получит Украина, "очень эффективны", однако предполагать, что война благодаря им завершится быстро, не стоит. По его мнению, пути не жалеют ресурсов и готовы к серьезным потерям своих солдат и техники в длительной войне, однако поддержка Киева Западом меньше не станет.

"путин не может рассчитывать на то, что поддержка Украины уменьшится ", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предложение по отправке Украине американских танков Abrams, которые Киев может получить уже в ближайшее время, поступило президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену от государственного секретаря страны Энтони Блинкена.