Хорошо, но мало: что украинцы думают о помощи Запада в рамках "Рамштайна" (опрос)

В Украине есть люди, заметившие уменьшение военной помощи со стороны Запада

Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн" помогает нам вести борьбу с российским агрессором, но подавляющее большинство граждан считают, что помощи Запада могло бы быть и больше.

Именно таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Active Group.

На вопрос "Как вы считаете, достаточно ли военной помощи Украине со стороны иностранных партнеров?" полностью утвердительно ответили 5,8 процента респондентов. Далее мнения распределили следующим образом:

поддержка есть, но ее недостаточно – 84,6% опрошенных;

считают, что поддержки практически нет — 4,8% граждан;

что поддержки нет совершенно — убеждены 0,3%;

затруднились ответить — 4,6% респондентов.

В то же время, граждане признают, что за 11 месяцев войны с россией поддержка Украины со стороны Запада продолжает расти, хотя и недостаточными темпами. На вопрос анкеты "Увеличилась ли, на ваш взгляд, военная поддержка Украины со стороны партнеров?"

утвердительно ответили 32,4% опрошенных;

полагают, что поддержка выросла, но не очень сильно – 53,7% респондентов;

указывают на замораживание темпов поддержки – 6,3%;

уменьшение поддержки заметили – 0,3%;

не смогли определиться с позицией — 7,3%.

Исследование было проведено компанией Active Group с помощью панели SunFlover Sociology посредством самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины).

Напомним, социологическая служба Active Group провела опрос, что украинцы думают об отставке Арестовича.

Также "Телеграф" писал, что эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса оценил шансы на завершение войны в этом году. По его мнению, объемы и темпы поставок оружия говорят о том, что война в Украине не завершится скоро.