Оружие для Украины: Резников рассказал, от каких двух стран ждет изменения позиции

Украине все еще нужно больше военной техники для победы над россией

Украина благодарна международным партнерам за оказанную военную помощь, однако ожидает от ряда стран изменения своей позиции относительно передачи вооружения.

Как рассказал "Телеграфу" министр обороны Алексей Резников на полях Kyiv Jewish Forum 2023 в Вашингтоне, если бы партнеры оставили Украину без оружия, то в ВСУ было бы гораздо больше потерь.

"Критически важно принятие политических решений относительно самолетов, реализация решений по дальнобойному оружию. Нам нужно укреплять ПВО, нам нужно больше артиллерии и бронетехники", — отметил министр.

Он подчеркнул, что партнеры готовы поддерживать нашу страну на "длинной дистанции", однако от некоторых стран Украина ожидает изменения позиции.

По словам Резникова, это касается в первую очередь Швейцарии, которая блокирует поставки снарядов к зенитным установкам "Гепард".

Второй страной, говорит он, является Израиль, позиция которого "вообще непонятна".

"Мы находимся в диалоге. Но это не тот уровень привлечения Тель-Авива, который можно назвать адекватным ситуации, когда две тирании – россия и Иран – наращивают военно-техническое сотрудничество", — добавил министр.

Больше о ситуации на фронте, в переговорах с союзниками и состоянии ВПК читайте в материале "Телеграф": KJF-2023. "У нас есть то, о чем не могу говорить публично" — Резников о собственных ракетах, переговорах с Израилем и новом наступлении рф

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда раньше призвал союзников ускорить поставки оружия Украине, поскольку в противном случае россия может победить в войне.