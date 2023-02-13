Повод для оптимизма? Генсек НАТО сделал заявление насчет авиации для Украины

НАТО обсудит вопрос передачи Украине боевой авиации на встрече 15-16 февраля

Страны НАТО готовы рассмотреть вопрос передачи Украине боевых самолетов. Но прежде всего, союзники должны сконцентрироваться на ремонте техники, которая уже поступила на вооружение Сил обороны.

Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на пресс-конференции 13 февраля. По его словам, члены Альянса сообща будут рассматривать каждый пакет военной помощи в зависимости от насущных потребностей ВСУ на фронте.

Глава НАТО подчеркнул, что сейчас куда важнее сосредоточить внимание на ремонте той военной техники, которая уже есть в Украине. Также он отметил, что перед передачей Украине истребителей, страны НАТО должны тщательно обсудить этот вопрос.

"Важно быть сфокусированными на том вооружении, которое мы уже поставили Украине. Нужно его ремонтировать, нужны запчасти, логистика. Каждый день нам приходится передавать очень много грузов. Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки", — сказал Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею передачи Киеву боевых самолетов.

Кроме того, он уверен, что передавать Украине нужно то вооружение, в котором есть серьезная потребность на фронте. Сейчас ВСУ нуждаются в разного рода бронетехнике, поэтому основное внимание будет уделяться поставкам подобной помощи. Как сообщает Reuters, НАТО также намерено увеличить объемы производства и запасов боеприпасов, чтобы поддерживать Украину "столько, сколько это понадобится".

Вопрос о передаче Украине боевых самолетов министры обороны стран НАТО могут обсудить на встрече 15-16 февраля. Генсек подчеркнул, что Альянс по-прежнему не намерен вмешиваться в войну между россией и Украиной, но союзники могут передать боевые самолеты для самозащиты украинцев. Также Столтенберг отметил, что союзникам "важно проводить обсуждение о том, какие новые виды вооружения можно передать".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Италии не считают передачу истребителей Украине эскалацией войны. Правительство страны готово рассмотреть вопрос о передаче боевой авиации.