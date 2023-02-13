Без авіації не обійтися: у Німеччині закликали не затягувати з допомогою для України

Якщо росія переможе в Україні, то далі вона піде на Молдову та країни Балтії.

Країнам Заходу не варто "малювати червоні лінії" у питаннях військової підтримки України і натомість звернути увагу на те, що справді потрібно ЗСУ.

Як розповів глава Мюнхенської конференції з безпеки (МКБ) Крістоф Хойсген в інтерв’ю DW, Україна має отримати західну бойову авіацію.

"Військові експерти кажуть, що під час такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь", — сказав він.

За словами Хойсгена, танки та артилерія необхідні, проте також потрібне постачання авіації, яка допоможе закрити повітряний простір і дістати до недоступних для артилерії позицій противника.

Він визнав, що у міжнародній спільноті існує певна втома від теми війни в Україні, проте Заходу необхідно чітко дати зрозуміти, що якщо росія переможе, то неодмінно піде далі, а під загрозою опиниться Молдова чи країни Балтії.

Крім того, Хойсген додав, що у багатьох країнах домінують російсько-китайські наративи щодо вторгнення, але наголосив, що навіть ті країни, які не визначились з позицією, не хотіли б зміцнення позицій авторитарних режимів.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна очікує зміни позиції Швейцарії та Ізраїлю щодо постачання військової допомоги.