Зброя для України: Резніков розповів, від яких двох країн чекає зміни позиції

Україні все ще потрібно більше військової техніки для перемоги над росією

Україна вдячна міжнародним партнерам за надану військову допомогу, проте очікує від низки країн зміни своєї позиції щодо передачі озброєння.

Як розповів "Телеграфу" міністр оборони Олексій Резніков на полях Kyiv Jewish Forum 2023 у Вашингтоні, якби партнери залишили Україну без зброї, то у ЗСУ було б набагато більше втрат.

"Критично важливе прийняття політичних рішень щодо літаків, реалізація рішень щодо далекобійної зброї. Нам потрібно зміцнювати ППО, нам потрібно більше артилерії та бронетехніки", — зазначив міністр.

Він наголосив, що партнери готові підтримувати нашу країну на "довгій дистанції", проте від деяких країн Україна очікує зміни позиції.

За словами Резнікова, це стосується насамперед Швейцарії, яка блокує постачання снарядів до зенітних установок "Гепард".

Другою країною, каже він, є Ізраїль, позиція якого "загалом незрозуміла".

"Ми перебуваємо в діалозі. Але це не той рівень залучення Тель-Авіва, який можна назвати адекватним ситуації, коли дві тиранії – росія та Іран – нарощують військово-технічну співпрацю", — додав міністр.

Більше про ситуацію на фронті, у переговорах із союзниками та стан ВПК читайте у матеріалі "Телеграф": KJF-2023. "У нас є те, про що не можу говорити публічно" — Рєзніков про власні ракети, переговори з Ізраїлем і новий наступ Росії

Як повідомлялося раніше, президент Польщі Анджей Дуда раніше закликав союзників прискорити постачання зброї Україні, оскільки інакше росія може перемогти у війні.