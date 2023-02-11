Перша партія прийшла: Україна отримала важливу зброю від Литви

Точна кількість зеніток поки невідома, але Литва обіцяла передати 36 одиниць цієї зброї

Україна одержала військову допомогу від Литви. Країна передала партію зенітних установок L70 для посилення системи ППО України.

Про це розповів у Twitter міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Ця зброя має допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру від російських ударів, наголосив він.

Раніше Литва обіцяла передати Україні 36 зенітних установок L70 вагою 4,8 т, проте невідомо скільки саме отримала наша країна в цій партії. Разом із зенітками Литва передала й необхідні боєприпаси.

"Партія зенітних установок L70 та боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибула до України", — написав Анушаускас у Twitter.

Калібр зенітної гармати L70 від фірми Bofors 40 мм. Після Другої світової вона стала на озброєння шведської армії, а також широко постачалася за кордон іншим країнам. Шість країн ЄС мали ліцензію на виробництво цього озброєння. Наразі L70 знаходиться на озброєнні 40 країн.

Стріляти з L70 можна як одиночними снарядами, так автоматичним вогнем (5 пострілів за секунду). Щоб навести 4-метровий ствол на ціль, використовується електрогідравлічний привід, але за необхідності це можна зробити і вручну. Дальність пострілів – до 12,5 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині закликають дозволити Польщі та Словаччині передавати Україні літаки МіГ29. Наступного тижня у Мюнхені відбудеться конференція з безпеки, де обговорять це питання.