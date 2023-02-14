Вікно можливостей для наступу ЗСУ, але поки що без літаків: заяви США після "Рамштайну"

Нового наступу України варто чекати навесні, а союзники роблять усе можливе, щоб поставити їй потрібну зброю та техніку

У США переконані, що Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою з настанням весни, оскільки матиме вікно можливостей.

Як повідомив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін, росія намагається перемогти за рахунок кількісної переваги, вона посилає в бій багато погано підготовлених солдатів, через що зазнає величезних втрат.

"Дуже важливо зараз, щоб було створено імпульс для допомоги Україні для того, щоб на полі бою склалися такі умови, які будуть вигідні Україні", — сказав він і додав, що союзники очікують побачити наступ ЗСУ навесні.

При цьому, за словами Остіна, союзники зараз працюють над тим, щоб Україна мала достатню кількість озброєння та техніки, щоби бути ефективною на полі бою.

Водночас він зазначив, що після засідання "Рамштайну" жодних нових заяв про постачання бойових літаків не було, а союзників сфокусовано на передачі найбільш необхідної Україні техніки, а також підготовки екіпажів для керування нею.

Глава Пентагону додав, що в США не вбачають ознак того, що росія накопичує авіацію в рамках підготовки до більш масштабних повітряних атак.

Як повідомлялося раніше, після засідання "Рамштайну" 14 лютого, міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що дуже задоволений його результатом.