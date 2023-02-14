"Антикремлівська коаліція зростає": Резніков привідкрив секрети нового "Рамштайну"

Українців навчатимуть цілими підрозділами для звільнення територій

Міністр оборони України заявив, що "дуже задоволений" результатами нового засідання у форматі "Рамштайн" та розповів про деякі з них.

Про це повідомляє Європейська правда.

За словами глави Міноборони України, на засіданні Контактної групи з питань оборони України взяли участь 54 представники країн світу, що означає, що "антикремлівська коаліція зростає".

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України — саме на полі бою", — каже Резніков, додаючи, що учасники "Рамштайну" відзначали швидкість, своєчасність. та стабільність допомоги.

Також він розповів, що українців на новій техніці готуватимуть цілими підрозділами для звільнення окупованих росією територій нашої країни.

"Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і прийняте рішення надавати, щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово окупованих територій", — говорить Резніков.

Крім цього, міністр розповів, що, серед інших питань, на зустрічі йшлося про те, як забезпечити велику підзвітність з обліку зброї, яка надається партнерами для війни проти росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава Пентагону назвав країни, які передають ЗСУ танки Leopard 2.

Також ми повідомляли, що Польща сказала, коли Україна отримає танки Leopard 2.