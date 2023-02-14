Польща сказала, коли Україна отримає танки Leopard 2

Раніше цей термін повідомили і в Міноборони Німеччини

Польща передасть Україні танки Leopard 2 найближчим часом. Озброєння прибуде до України вже у березні 2023 року.

Про це під час прес-конференції Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак журналістам у Брюсселі після зустрічі представників країн НАТО на тему військової підтримки України.

За словами Маріуша Блащака, українські військові вже навчаються у Польщі тому, як правильно працювати на танках Leopard 2. Перші постачання цієї військової допомоги очікуються наступного місяця.

"У березні ці танки потраплять на Україну. Українські солдати проходять навчання у Польщі. Вже в середині березня… така допомога буде надана", — сказав Блащак.

Раніше Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва повідомив, що основні танки прибудуть в Україну до кінця березня 2023 року. Також разом із головою українського Міноборони Олексієм Резніковим він проводив першу групу українських воїнів на навчання до Німеччини.

Також "Телеграф" розповідав про те, що танки Leopard 2 згодні передати Україні вже вісім країн. Серед них Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.