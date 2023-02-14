Вже вісім: очільник Пентагону назвав країни, які передають ЗСУ танки Leopard 2

Західні партнери працюють дуже швидко і злагоджено

Напередодні дев'ятого засідання групи "Рамштайн" глава Міноборони США Ллойд Остін розповів, які країни вирішили виділити Києву танки Leopard 2. Частина із них уже готується передати важку техніку, частина ж — тільки дала відповідне зобов'язання. Однак загальна робота триває, також шукають і інші види танків, які б могли підійти ЗСУ.

Деталі повідомляє "Європейська правда". Свою заяву Остін зробив перед початком засідання "Рамштайну", підкресливши внесок західних партнерів у боротьбу України проти російського ворога.

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над передачею Україні бойових танків Leopard 2", – оголосив перелік країн Остін.

Окремо Україна ще отримає десятки танків Т-72: початково їх пообіцяла Польща, а згодом в один союз об'єдналися ще й Чехія, Нідерланди і США. Велика Британія ж наразі працює над передачею важкої техніки типу Challenger.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Україна може отримати перші танки Leopard 2. Прогноз прозвучав від Міноборони Німеччини.

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