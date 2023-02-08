Ми подивимось, як ЗСУ справляються з Leopard-2, а потім відправимо їм Abrams, - американський конгресмен

В бліцінтерв'ю "Телеграфу" Тім Волберг розповів про допомогу США Україні

Тім Волберг — республіканець, один з тих, хто активно лобіює інтереси України в Конгресі. Він є частиною більш консервативного і радикального крила Республіканської партії, неодноразово бував в Україні, вже й під час великої війни. "Телеграф" записав бліцінтерв'ю з конгресменом про відправку Україні винищувачів та про стратегію адміністрації Байдена у цій війні.

- Чи може Україна отримати винищувачі F-16? Чи ведеться така дискусія насправді? Бо певні західні ЗМІ писали, що ні…

- Моя думка, що ми маємо надати Україні все необхідне — ракети, винищувачі та, головне, робити це швидко. Задача і Америки, і європейських країн — зробити українське військо сильнішим. Можу сказати, що дискусії щодо F-16 ведуться. Я впевнений, що українські пілоти швидко навчаться управляти цими винищувачами.

Ми повинні допомогти Україні відсунути російські війська, особливо, коли є нові загрози. Раніше і дискусії про Himars були важкі, але вони вже давно на фронті. Я особисто спілкувався з українськими військовими, й вони кажуть, що ми маємо їм надати, ми постійно на зв’язку. Ми маємо допомогти Україні скоріше закінчити цю війну. Інакше з’являться інші прецеденти, наприклад, Тайвань.

Я робив фото на фоні розбитих російських танків, я знаю, що її (росію. — Ред.) можливо перемогти.

Тім Волберг: "Ми маємо допомогти Україні скоріше закінчити цю війну"

- А що ви думаєте щодо відповіді Джо Байдена про те, що постачання винищувачів неможливе? Він сказав чітке "ні", і це призвело до великих обговорень, зокрема, в нашій країні.

- Я не можу сказати — можливо це, чи ні. Хоча я впевнений, що для цього немає перешкод. Не я ухвалюю це рішення, та ми маємо можливість доносити до президента думку про те, що в Україну має бути відправлено все, що допоможе швидко закінчити цю війну. Ми доносимо оточенню президента і його військовим радникам, що українські військові можуть навчитись працювати з будь-якою західною військовою технікою, яка наразі доступна у світі. Ми знову ж таки, побачили це з Himars. Впевнений, що так буде з танками Leopard-2. Ми таки дотисли Німеччину.

- Щодо постачання танків Abrams. Коли це може бути, чи обговорюється також і це?

- Є група конгресменів, які активно лобіюють це питання, щоб це відбулось швидше, ніж кажуть у Білому домі. Німеччина наразі нарешті відкрита до постачання танків в Україну. Ми довго за це боролись. Це боротьба не тільки за життя України, але й за життя Америки. Хоча наразі я думаю, що танки Leopard-2 будуть ефективніші та легші в управлінні та навчанні. Але давайте ми подивимось, як будуть українські військові будуть справлятись з танками Leopard-2, і потім відправимо їм Abrams.

- Чи розумієте ви наразі як конгресмен стратегію адміністрації Байдена у цій війні?

- Я можу відповідати як член Конгресу, в якого серце болить за Україну. Я бачу великі намагання Байдена допомогти Україні. Але моє єдине прохання: давайте робити це швидше. Путін розуміє лише мову сили, тому при всій повазі до президента, я скажу, що треба об’єднувати наші зусилля і робити більше. Це і буде стратегією.