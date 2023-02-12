Чергове божевілля путіна: Піонтковський пояснив, чим для рф закінчиться спроба "великого наступу"

Який би сценарій не розгорнувся на фронті, все веде до перемоги України, говорить політолог

Підготовка російських окупантів до проведення "великого наступу" на сході України свідчить про бажання путіна здобути реванш. Однак всі ці намагання обернуться провалом для росії та стануть тригером для подальших політичних змін у Кремлі. Принаймні, саме такий сценарій розвитку війни в Україні озвучує російський політолог Андрій Піонтковський.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Еспресо". Зокрема, експерт озвучив два ймовірних варіанти майбутнього розвитку подій, один із яких саме і передбачає початок масштабного російського наступу, що може обернутися лише "горою трупів" ворожих солдат.

Перший сценарій від Піонтковського включає в себе нову хвилю контрнаступу від України. На його думку, це можливо, адже наразі Київ отримує значну кількість необхідної західної зброї. Це і танки, і далекобійні ракети, і, у перспективі, літаки-винищувачі.

"Травень і червень — це вирішальний наступ української армії, швидше за все на півдні: Мелітополь, Бердянськ, перетворення Криму і всього цього на величезний котел", — прогнозує політолог.

Якщо ж путін реалізує власне бажання щодо наступу, то цим самим задіється другий варіант сценарію розвитку подій. Однак і він зрештою обернеться провалом для рф. За словами Андрія Піонтковського, окупанти можуть спробувати атакувати найближчими днями, допоки у ЗСУ немає всієї обіцяної партнерами зброї.

"Я думаю, що російський наступ успіхом не зможе закінчитися. Нічого в росіян немає, окрім величезної кількості трупів. Трупи ув'язнених росіян закінчилися, зараз будуть трупи мобілізованих. Цей наступ закінчиться або нічим та продовжить ситуацію невизначеності до травня, або ж закінчиться величезною поразкою росії", – резюмує спеціаліст.

На його думку, ця поразка зрештою дозволить почати ґрунтовну зміну влади у кремлі.

Варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що "великий наступ" росіян уже розпочався. Однак із його втіленням у життя ворог має серйозні проблеми.

Що ж саме відбувається нині на фронті, пропонуємо дізнатися із детального аналізу свіжих карт бойових дій.