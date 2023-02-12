Не той наступ, на який розраховували: Данилов про плани росіян

Глава РНБО впевнений, що жодної "другої України" не буде, а буде єдина велика країна

Російські окупанти вже розпочали свій "великий наступ", але мають з ним "великі проблеми".

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на яке вони розраховували ", — заявив він.

Коментуючи заяви мід росії про готовність рф до переговорів з Україною "без попередніх умов", Данилов зазначив, що росія просто хоче реалізувати проект "Друга Україна".

"У них зараз йде проект під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали деякі інститути, вони вже сьогодні починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей, 1957 року за "38 паралелі"... Деякі з Партії регіонів, а потім ОПЗЖ, які перебувають за кордоном... щодо Монако, вони це супроводжують, контактують. Жодної другої України не буде, буде єдина велика країна", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що в українській розвідці заявляють, що Росія не має ресурсів для розгортання нового масованого наступу на річницю повномасштабної війни. І все ж таки спроби десь прорвати українську оборону будуть. Наприклад, видання Foreign Policy повідомило, що російські війська підігнали до наступу на Україну 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів та 300 вертольотів.