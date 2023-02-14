росія загрожує Вугледару: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує накопичувати сили на кількох напрямках

У росії продовжують розповідати про успіхи морпіхів у районі Вугледару, попри значні втрати Тихоокеанського та Північного флоту в техніці та людях. Така заява, яка прозвучала з вуст російського президента, може бути підтримкою міноборони та версії про неминучий і масштабний великий російський наступ у Донецькій області. Також така заява може свідчити про намір наступати на Вугледар, знову повторно кинувши в бій залишки Північного флоту та мобілізованих військових.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, використання мобілізованого персоналу "навряд чи створить достатні наступальні можливості для великомасштабного та швидкого механізованого наступу". Такий персонал малонавчений і недосвідчений. Ворог може використовувати їх для бійні на виснаження на лінії фронту в Вугледарі.

Ворог продовжує атакувати на північний захід від Сватового, в районі Кремінної, Бахмута, в інших частинах Донецької області, активізувався на заході Запорізької області, продовжуючи зміцнювати свої позиції в регіоні. Минулої доби ворог отримав відсіч біля населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білогорівка — Луганська область та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка та Побєда у Донецькій області.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Окупанти завдавали ударів на північний захід від Сватового. Ворог заявляє про просування на Куп’янському напрямі. У районі Кремінної наступ російських військ також продовжується, ворог концентрує зусилля на Лиманському напрямку. Все частіше російські джерела заявляють про підготовку українського наступу в Луганській області.

Карта боїв на лінії Сватово-Кремінна

Ворог продовжує проводити атаки навколо Бахмута і може досягати тактичних успіхів. Вагнерівці могли просунутися в Червоній Горі — про це заявили і в російському міноборони, назвавши найманців добровольцями штурмових загонів. Російські окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, Невельського. Аналітики відстежують інформацію про російську армію в цих районах, збільшення присутності може свідчити про очікуваний російський наступ у цьому районі. У районі Вугледару ворог також намагається просунутися.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Напередодні російські війська атакували позиції ЗСУ на заході Запорізької області. Ворог продовжує зміцнювати свою оборону на цьому напрямі та перекидає особовий склад, побоюючись контрнаступу сил оборони України.

Карта боїв у Запорізькій області

У Херсонській та Миколаївській області ворог не атакував, провів ротацію на Кінбурнській косі. Окупанти тримаються ближче до її початку, щоб уникнути обстрілу на вузькому місці.

Лінія фронту у Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військові очікують на збільшення кількості атак на лінії фронту на сході України. Це пов’язують із проведенням зустрічі союзників у форматі "Рамштайн".