Під Вугледаром знищено елітну бригаду росіян, якою хвалився путін: подробиці

Елітний підрозділ тричі доукомплектовували мобілізованими, але ЗСУ розбили морпіхів під Вугледаром

Поки російський президент заявляє про "героїчні битви" морських піхотинців, ці морпехи продовжують масово гинути в Україні. За інформацією з кількох джерел стало відомо, що 155 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту практично повністю знищена під Вугледаром.

Про це повідомляє росЗМІ "Медуза" з посиланням на слова самих морпіхів та дані американського видання Politico. Підрозділ доукомплектовували тричі, незважаючи на втрати, сказав представник Сил оборони Таврійського спрямування ЗСУ Олексій Дмитрашковський.

Перший раз 155-ту бригаду доукомплектовували після битви в Бучі та Ірпені. Вдруге — після боїв на Донеччині, а втретє — перед боями у Вугледарі, де підрозділ було знищено. За тиждень боїв під Вугледаром та Мар’їнкою ворог втратив близько 130 одиниць техніки, у тому числі 36 одиниць танків.

За словами самих російських морпіхів, командування не зважає на втрати і підвозить нову живу силу з числа мобілізованих. У боях за Вугледар у день гинули від 150 до 300 морпіхів 155-ї бригади. Усього ж бригада налічувала до 5 тисяч осіб, з яких живими залишилася третя рота у складі 8 осіб. Командування окупантів заявило, що з фронту росіяни поїдуть або 200-ми (убитими), або 300-ми (пораненими).

"Хто вижив, сказали, що дезертири. Краще б я потрапив у полон і не повернувся. Ставлення [ймовірно, йдеться про ставлення російського командування до бійців бригади] максимально погане. Вже поклали людей 500, може, більше. Командир бригади сказав, що додому ми поїдемо тільки 200-ми (загиблими) або 300-ми (пораненими) ", — сказав військовослужбовець 155-ї бригади морської піхоти.

Інформація про загиблих морпіх також підтверджується російськими Telegram-каналами, в яких публікують імена та фото вбитих в Україні окупантів. Також відомі імена 13 морпіхів 155-ї бригади, які потрапили в полон із 3 лютого.

У Міноборони рф про розгром 155-ї бригади не говорять і коментувати інформацію відмовляються. Російський президент володимир путін 9 лютого заявив, що російські морпіхи "героїчно борються прямо зараз". Йшлося про бригади Тихоокеанського та Північного флотів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час спроби повторного повномасштабного наступу росіяни намагатимуться придушити українську ППО та ПРО. Ватажок окупантів відрізняється жорстокістю, тому вони будуть використовувати всю можливу зброю, щоб захопити нові землі.